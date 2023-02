Koncert na mobilním pódiu

Informaci Deníku potvrdil Vojta Vavřina, jeden z členů vedení HOG. "Akce se uskuteční letos v sobotu 1. dubna. Podle mých informací už existuje i domluva s vedením města," řekl Vavřina. Jeho kolega z vedení HOG Kamil Bernard v úterý potvrdil, že schůzka s poděbradským starostou je naplánována na středu. Ta už by ale neměla ovlivnit datum konání akce.

"Chceme se domluvit na konkrétních věcech kolem pořádání a udělat tlustou čáru za některými nedorozuměními z minulosti," řekl Bernard. Podle jeho slov je předběžně domluveno využití mobilního pódia, které v lázeňském parku v posledních letních sezónách stojí. Na něm by se měl uskutečnit i koncert. "Budou připraveny i nějaké stánky s občerstvením, ovšem chceme to redukovat, aby z toho nebyl takový cirkus, jak v některých předešlých letech. To už se nám moc nelíbilo," doplnil Bernard.

Konání akce potvrdil i místostarosta Miroslav Holas. "Ano, o termínu 1. dubna víme. Kromě nás se ještě k tomu musí vyjádřit dopravní inspektorát," řekl Holas.

Policejní doprovod

Přijetí žádosti o uspořádání akce potvrdil i vedoucí Dopravního inspektorátu v Nymburce Josef Ulrich. „Žádost tu skutečně máme. Pokud se akce v daném termínu uskuteční, přijmeme potřebná opatření k zajištění bezpečnosti,“ řekl Ulrich. Jedním z nich by určitě byl doprovod kolony motocyklů na území celého okresu. Tedy přibližně od Nehvizd až do Poděbrad by spanilou jízdu doprovázeli policisté z Nymburska.

Spanilé jízdy z Prahy do Poděbrad jako zahájení motocyklové sezóny se jezdí zhruba dvacet let. „V Poděbradech začíná jaro až ve chvíli, když dorazí motorkáři,“ nechal se slyšet někdejší starosta Jozef Ďurčanský, který byl a dodneška je příznivcem této akce.

Jedna z nejvyšších účastí se váže k roku 2010, kdy se do lázeňského města sjelo odhadem přes tři tisíce motocyklů. Řada fanoušků už dorazila před oficiálními jezdci a kolonáda tak byla zčásti zaplněná ještě před příjezdem kolony z Prahy. Ta byla tehdy extrémně dlouhá. Ve chvíli, kdy čelo kolony vjíždělo do Poděbrad na most přes Labe, zadní část kolony ještě byla v Sadské. Přes Jiřího náměstí pak kolona nepřetržitě projížděla čtvrt hodiny.

Pokud se akce uskuteční v plné síly a s podobnou režií, jako před několika lety, pak motorkáři přijedou před polednem přes kamenný most ve směru od Prahy na náměstí. Poté by postupně měli obsadit kolonádu, kde budou nablýskané stroje několik hodin k vidění a obdivování fanoušků silných strojů. Kromě klasických motorek s velkým obsahem motoru tradičně jezdí z okolí i recesisté, kteří doplní přehlídku mimořádnými kousky. Odpoledne by se pak měli motorkáři vydat na zpáteční cestu.