/FOTO/ Mezi Polabcem a ulicí Na Vinici má vyrůst přes Labe nový most. V Poděbradech už hotová věc. Jenže součástí projektu mělo být také záchytné parkoviště na straně Polabce. To mají využívat návštěvníci sportovních a kulturních akcí, kteří by na místě zaparkovali, přešli nový most a zamířili na akci do nové sportovní haly. Takovou představu ale na posledním jednání nabourali zastupitelé.

Místo v Poděbradech, kde by měla být řeka Labe přemostěna lávkou pro pěší a cyklisty. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Zastupitelé odmítli podpořit návrh na pořízení změny územního plánu, která měla umožnit využití plochy pro parkování. Vedení města s takovým výsledkem není spokojené a o situaci chce ještě jednat. „Postavení mostu bez plánovaného parkoviště by bylo polovičatým řešením,“ konstatoval místostarosta Ladislav Langr. Jak bude radnice dál postupovat, zatím neví ani starosta Roman Schulz. „Varianty řešení jsou nyní různé, ale na konečné slovo je brzy. Bude to předmětem dalšího jednání," řekl Schulz. Další komplikací v plánech stavby záchytného parkoviště u Polabce je fakt, že připravené pozemky jsou jednak v záplavové zóně a jednak jde o zemědělskou půdu nejvyšší kvality. Je tak pravděpodobné, že i kdyby zastupitelé návrh na změnu územního plánu podpořili, další orgány by ze zmíněných důvodů výstavbu parkoviště na tomto místě nepovolily. Světové unikáty v Milovicích. Rezervace je domovem kopytníků i vzácného korýše Studii stavby nového mostu včetně parkoviště zpracovává firma Pontex. Vymezená plocha na straně Polabce má rozlohu více než 25 tisíc metrů čtverečních, přičemž pro samotné parkoviště se počítalo s využitím 25 až 30 procent této plochy. Kapacita parkoviště měla být 50 aut. Nové přemostění Labe má lidem usnadnit cestu z okrajových částí města do několika sportovišť na Ostende na druhé straně Labe. Počítá se i s úpravou nábřeží ze strany od ulice Na Vinici a s novou cyklostezkou na straně Polabce. Studie by měla být hotová v březnu. Podle vyjádření z loňského roku by stavba mostu měla být projektem pro roky 2025 a 2026.

