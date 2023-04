Téměř neuvěřitelná věc se v těchto dnech děje kousek od Poděbrad. Most, jehož horní část je spojkou mezi kruhovým objezdem u autosalonu Louda a nájezdem na dálnici D11 a současně překlenuje silnici mezi Choťánkami a Libicí nad Cidlinou se sousední železniční tratí, rozebírají těžké stroje a jeho velká část jde aktuálně k zemi. I přes probíhající demolici části horní konstrukce po silnici nahoře jezdí auta.

Demolice silničního mostu nedaleko dálnice D11 u Poděbrad | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Zároveň pod rozebíraným mostem stále jezdí všechny osobní i nákladní vlaky, které tudy křižují po trati s frekvencí několika minut. Jak je to všechno možné?

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdla se jedná o unikátní stavební metodu. „Zjednodušeně řečeno nyní rozebíráme polovinu mostní konstrukce, po té vedleší nahoře jezdí auta. Až bude tato část mostu zdemolovaná a postaví se nová část, přesuneme se na druhou polovinu a řidiči nahoře budou jezdit po té nové. Jinými slovy, ačkoliv postavíme zcela nový most, ani na chvíli řidiči nebudou úplně omezeni a místo nebude ani na chvíli zcela neprůjezdné,“ vysvětlil Rýdl.

Momentálně na horní spojce k dálnici D11 probíhá kyvadlový provoz a auta jsou řízena semafory. Podle slov mluvčího ŘSD je zcela zásadní, aby provoz na horní části mostu nebyl úplně zastaven. „Je to důležitá silnice. Na tomto exitu dálnice D11 sjíždí lidé mířící od Prahy do Jičína, ale také do Krkonoš a dalších částí severních hor a středisek. Je tedy frekventovaná nejen ve všední dny, ale také o víkendech. Proto byl zvolen tento postup, aby byli řidiči omezeni co nejméně,“ doplnil Rýdl.

Vlaky zastaví jen v noci

Podobně to bude s vlaky projíždějícími pod mostem. Podle Luboše Netolického, hlavního stavbyvedoucího firmy Chládek & Tintěra, jsou aktuálně plánovány tři noční výluky, které se cestujících prakticky nedotknou. Trať bude uzavřena ze soboty na neděli od 22.30 do 4.30, ve stejný čas pak z neděle na pondělí a pokud to bude třeba, tak ještě z pondělí na úterý. „V těchto nočních hodinách odstraníme část konstrukce mostu přímo nad tratí. S dalšími výlukami pak počítáme na konci května, kdy se naopak budou stavět nové konstrukce,“ řekl Netolický.

Demoliční práce na této straně mostu by měly skončit v příštím týdnu. Další týden pak začne stavba nové konstrukce, jejíž díly už jsou na místě připravené. Podle plánů by měl být kompletně nový most hotový letos v říjnu, kdy by po něm mohla projet auta bez omezení v obou směrech.

K zemi půjdou i další mosty

Bouraný most stál na místě přes 30 let a byl ve špatném technickém stavu. V úseku mezi zmíněným sjezdem z dálnice D11 a Jičínem není zdaleka jediný. „Stejně tak budeme postupovat celkem na pěti mostech na této trase. Cílem je postavit nové mosty, které by měly sloužit přibližně 100 let,“ doplnil Rýdl.