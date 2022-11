Na střechu městské sportovní haly bylo před několika dny instalováno 48 fotovoltaických panelů. Připojení do distribuční sítě společnosti ČEZ, a s tím související spuštění, se uskutečnilo tento týden. „Elektrárna je zapojena do vnitřní sítě haly, což znamená, že vyrobenou elektřinu může hala okamžitě spotřebovat,“ uvedla mluvčí radnice Radka Kakrdová.

Obrazem: Poděbradské náměstí zdobí šestnáctimetrový smrk ztepilý

Roční výroba z fotovoltaické elektrárny je odhadována na 19 500 kWh. Za předpokladu 100% využití vyrobené elektřiny a při vstupní ceně silové elektřiny 6 Kč/1 kWh a započítání distribučních nákladů cca 1,50 Kč /1 kWh, by se mohlo jednat o roční úsporu pro město ve výši téměř 150 tisíc korun. „Jedná se o nejmenší systém, na který není třeba povolení od energetiků,“ doplnil místostarosta Miroslav Holas.

Sluneční panely i na zimní stadion

Ačkoliv to může znít paradoxně, ještě větší množství sluneční energie by měl v budoucnosti využít na svůj provoz zimní stadion stojící vedle sportovní haly. Solární panely na zimním stadionu by měly mít výkon zhruba dvacetkrát větší výkon než ty na sportovní hale. „V tomto případě je to ale administrativně náročnější, bude to delší proces. Zařízení s výkonem například kolem 400 kW už musí odsouhlasit přenosová síť,“ řekl starosta Jaroslav Červinka.

Návrh na osazení panelů na zimní stadion počítá s jedenáctimilionovou investicí, město by ji chtělo provést příští rok. „Chceme jít cestou energetické soběstačnosti. Tohle je první krok,“ konstatoval starosta.

V Poděbradech rozsvítí menší stromy už v sobotu

O solární energii je nyní obrovský zájem mezi státními institucemi, firmami i soukromými osobami. Zásadní roli hraje poměrně rychlá návratnost investice do solárních panelů. Zatímco v loňském roce se počítalo vzhledem k tehdejším cenám elektřiny s návratností investice v horizontu zhruba 15 let, poslední odhady hovoří v průměru o čtyř až pětiletém zhodnocení.