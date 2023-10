Poděbrady mají mistra světa. Běžce extrémních tratí ocenil i starosta

/FOTO/ Lukáš Novák. To je jméno nového mistra světa v extrémním překážkovém běhu. Titul získal sportovec z Poděbrad v běhu na patnáct kilometrů v kategorii od 30 do 35 let na nedávném šampionátu v belgickém Genku. V celkovém pořadí bez věkového limitu skončil na 15. místě. V běhu na tři kilometry pak skončil dvanáctý. V národní štafetě spolu s parťáky skončili na 5. místě.

Lukáš Novák s pamětním listem starosty a medailí Poděbrady město sportu 2023. | Foto: se svolením MěÚ Nymburk