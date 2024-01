/FOTO, VIDEO/ Netradiční pohled na lávku u poděbradské hydroelektrárny se v těchto dnech naskýtá obyvatelům Poděbrad. Firma, která provádí rekonstrukci stavby, nyní zbavila lávku ochranného zábradlí a spirálovitá konstrukce tak nabízí neobvyklou podívanou.

Konstrukce lávky u poděbradské hydroelektrárny se ocitla bez zábradlí. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Lávku zbavenou zábradlí si fotografují kolemjdoucí a hovoří se o ní i na sociálních sítích. Nepříjemným faktem však zůstává, že pro překonání Labe v Poděbradech musí chodci i cyklisté na hlavní most do centra města. Lávka má být znovu otevřena až před prázdninami.

Lávka byla v havarijním stavu

Ačkoliv lávka přes Labe u zdymadla stojí pouhých dvacet let a bezprostředně po svém postavení získala i několik architektonických ocenění, podle odborníků byla v havarijním stavu. Byla označena číslem šest na sedmibodové škále vyjadřující její stav. Přičemž jednička je nejlepší a v případě dosažení bodu sedm by bylo místo ihned uzavřeno a znepřístupněno. Lávka byla uzavřena loni na začátku léta. Podle dostupných informací se opravuje prakticky všechno, co souvisí s konstrukcí.

Práce mají podle smlouvy trvat maximálně jeden rok. „Stavba je velice složitá zejména z hlediska přístupu na staveniště a většina stavebního materiálu bude dopravována po řece Labe, kdy k přepravě a vykládce je nutná spolupráce a součinnost se zástupci Povodí Labe a Státní plavební správy, “ uvedla před začátkem oprav mluvčí poděbradské radnice Klára Zubíková.