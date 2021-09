Jan Čejka se stal kmenovým zaměstnancem Technických služeb. „Zatím se hlavně seznamuji s prostředím a provádím to nejnutnější,“ konstatoval nový správce, kterého jsme včera zastihli na hřbitově v Kluku při dopouštění nádrží s vodou na zalévání.

Podařilo se najít nového správce hřbitovů, kterým se stal od září Jan Čejka z Kluku. „To, že nový správce je zároveň občanem místní části Kluk, považujeme za velké plus a věříme, že i pro něho bude nová práce nejen výzvou, ale i příležitostí se podílet na výrazném zlepšení péče o tuto kulturní památku města,“ uvedl místostarosta Miroslav Holas.

/FOTOGALERIE/ Stížnosti některých majitelů hrobů na špatnou údržbu i dalších návštěvníků hřbitova na mnohdy neupravené prostředí. To a některé další důvody přivedly vedení města k závěru, že dosavadní způsob zajišťování správy hřbitovů v Kluku i Velkém Zboží ze strany Technických služeb města je nevyhovující.

