/FOTOGALERIE, VIDEO/ V rámci oslav 800 let od první písemné zmínky o Poděbradech mohli místní využít nabídku neobvyklé atrakce. V lázeňském parku na zelené ploše za velkou fontánou u kryté kolonády byl v sobotu navečer připoután horkovzdušný balón.

Nad Poděbrady se vznášel balón. Zájemci se mohli podívat na město z výšky | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Zájemci, kteří si stihli včas rezervovat místo, si mohli po skupinách nastoupit do koše balónu a nechat se vynést do výšky několika metrů, odkud viděli alespoň část města z nadhledu. „Bylo to hezké. Nejlépe byl vidět zámek, a pak taky paneláky,“ popsala zážitek jedna z účastnic bezprostředně po vystoupení z koše.

Město chystá celou sérii akcí v září pro místní obyvatele. Ale například jízda po Labi lodí Blanice do Nymburka a zpátky, nebo projížďka historickým autobusem bez střechy po památkách města jsou už plně obsazené.