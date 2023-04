/FOTOGALERIE/ Vína se napije, ráda si popovídá. Asi málokdo by Miloslavě Vejnarové tipoval její skutečný věk. Poslední dubnový den se totiž dožívá neuvěřitelných 101 let. Jubileum oslavila už ve čtvrtek 27. dubna společně se sousedy žijícími jako ona v poděbradském domově pro seniory Luxor.

Z oslavy 101. narozenin Miloslavy Lejnarové v Domově pro seniory Luxor v Poděbradech. | Foto: se svolením Luxoru

Všichni klienti se sešli v jídelně, která byla slavnostně vyzdobena. Zahrát přijela i kapela Veleňanka.

Mezi prvními gratulanty byl ředitel domova Jaromír Novák. „Paní jsme popřáli hodně zdraví, nesměl chybět ani dort s číslicí navrchu. S paní Vejnarovou jsme si ťukli i sklenkou vína,“ popsal gratulaci Novák.

Nemocní rodiče

Miloslava Lejnarová se narodila 30. dubna 1922 v Rašovicích. Do školy chodila v sousedních Chlebích, později dojížděla do Nymburka. Jako mladá slečna zažila začátek druhé světové války. „Ale u nás na vsi se objevilo jen pár vojáků. Většina jich mířila spíše do měst,“ vybavuje si obsazení země německými vojsky, které z jejího pohledu k nim na ves žádné drama nepřineslo.

Mnohem více si vybavuje potíže svých rodičů. „Maminku jsme měli nemocnou, měla silnou srdeční vadu. Tatínek byl zedníkem a při regulaci Mrliny dostal tři silné zápaly plic. Po nich mu dávali každé dvě hodiny horké zábaly a uvařili mu plíce. Dneska by to vyléčili jinak a rychle. A tak maminka umřela, když jí bylo 50, tatínek zemřel v 59 letech,“ vzpomíná Miloslava Lejnarová na smutné osudy rodičů. V té době bylo nejmladšímu bratrovi 11 let, dva další bratři byli starší.

Když skončila školní docházku, šla rovnou pracovat do poděbradských mlékáren. „Nebyly peníze, musela jsem nastoupit do práce. V mlékárnách jsem plnila bandasky mlékem,“ vybavuje si své první zaměstnání.

V sousedství v Rašovicích žil kovář Lejnar, který měl synovce ve Velkém Oseku, jenž do Rašovic ke strýci jezdil. Láska byla na světě, svatba se uskutečnila ve válečném roce 1943 a paní Miloslava se za svým mužem odstěhovala do zmíněného Velkého Oseka. Udělala si kurz na prodavačku a až do důchodu prodávala oděvy.

S manželem měli dva syny. Jeden se vyučil zámečníkem, druhý pracoval na dráze. Manžel zemřel v 69 letech, ovšem potomstvo už mají poměrně početné.

Výraznou vzpomínku má na konec války. „V té době jsme bydleli u pana učitele Klímy, já měla malého syna. Stáli jsme u silnice, když Rusové přijížděli. No nějací hajzlíci, ty ruský vojáci, mě tam viděli a v noci přišli a bouchali u nás na dveře. Manžel byl na dráze ve službě. Otevřel pan Klíma a oni, že tam má ubytovanou nějakou mladou holku a chtěli dovnitř. Pan učitel mě ale zapřel. Řekl, že tam nikdo takový nebydlí a tím mě zachránil,“ vybavuje si nepříjemnou chvilku a potvrzuje tak vzpomínky dalších dívek a žen, že ruští osvoboditelé se ne vždycky chovali jako džentlmeni.

V současné době je v Luxoru spokojená. Kromě toho, že se hůře pohybuje, si na žádné zásadnější zdravotní komplikace nestěžuje.