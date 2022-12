Nejprve dojde na požehnání městu a občanům do nového roku. Následovat bude slavnostní přípitek a potom se už se příchozí mohou těšit na ohnivou a pyrotechnickou show, jaká podle pořadatelů ještě v Poděbradech nebyla k vidění. Speciální novoroční show by měla trvat od 17.15 do 17.40 hodin.