Do té doby by měl být hotový demografický průzkum, který by měl napovědět, pro kolik žáků bude moci být postavena. A kolik zde bude učeben. „Samozřejmě plánujeme stavbu školy se vším příslušenstvím, tedy včetně tělocvičny,“ doplnil poděbradský starosta Jaroslav Červinka.

Nová škola by měla doplnit stávající pobočku TGM na Žižkově, který se počtem obyvatel stal nejpočetnější částí celého města. Na kraji sídliště by tak měla fungovat plnohodnotná základní škola pro žáky všech věkových kategorií.

V kuchyni pomáhají školníci. Omikron zasáhl nymburské školy

Radnice nedávno obdržela čísla potvrzující rozrůstající se trend Žižkova. Podle nich aktuálně žije v Poděbradech 14 450 obyvatel s trvalým pobytem a přibližně 2500 lidí bez přihlášení. Samotný Žižkov pojme téměř polovinu ze všech obyvatel.

„Podle našich informací žije na Žižkově zhruba sedm tisíc lidí. V poslední době bylo v této čtvrti dokončeno 420 bytů a aktuálně jich dalších 180 čeká na povolení. Tento trend je zjevný a potřeba nové základní školy naprosto jasná,“ vysvětlil Miroslav Holas.

Město už vykoupilo potřebný pozemek, na němž budoucí škola vyroste. Na něm podle dřívějších plánů radnice měly být parkovací plochy. Vedení města však muselo situaci přehodnotit. To však neznamená, že by se s další výstavbou míst pro parkování nepočítalo.

Soukromých škol v Česku přibylo. Rodiče je volí i kvůli lepšímu kolektivu

„Vždy je to o určité rovnováze. Tak, abychom dokázali vyvážit potřeby všech skupin. Je samozřejmé, že stoupající počet aut musí někde parkovat, ale i děti musí mít svoji školu,“ vysvětlil pozici radnice druhý místostarosta.

Termín, kdy by mohli první žáci začít výuku v nové škole, si však zatím nikdo netroufá odhadnout. Jako reálnou uvedli představitelé města dobu za deset až patnáct let.