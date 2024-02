Informaci zveřejnil místostarosta Ladislav Langr. „Chvíli to bude v těchto místech vypadat smutně. Nicméně je to nezbytný krok. Stromy dožívají, hrozí jejich pád. Dokonce ke dvěma či třem pádům už došlo,“ řekl Langr.

To potvrdila i obyvatelka ulice Na Skupici, která žije v domě přímo naproti části aleje mířící k vodárně. „Už jsem slyšela, že se mají kácet. Ale že takhle rychle, to jsem nečekala. Ale je pravda, že asi dva stromy už se tady zřítily a museli to odklízet,“ krčí rameny seniorka, který si podle svých slov bude muset na novou podobu části Neumannových sadů zvykat.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Topoly kanadské, které tvoří zmíněnou alej, rostou rychle a jak stárnou, stávají se křehkými a náchylnými k pádům. „Už máme výměr ke kácení 47 topolů. Bude to provedeno do konce února,“ potvrdil místostarosta.

Podle jeho slov dojde do roka k náhradní výsadbě. Na místě vznikne opět alej, kterou budou obdivovat další generace. Už ale nepůjde o topoly. Místo nich bude vysazeno 61 dubů letních, jejichž kmínky budou mít v době výsadby velikost obvodu 18 centimetrů. Vytvoří pyramidální koruny a od sebe budou vzdáleny 7 metrů. Zároveň také dojde k opravě chodníku, který vede částí aleje v Tyršových sadech.