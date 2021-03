Současné okresní uzávěry jsou pro Nymbursko drastické i v tom, že právě první březnový týden mají děti jarní prázdniny. S nimi rodiče nemohou vyjet na výlety za hranice okresu, ani na hory. Pro řadu z nich jsou tak dětská hřiště posledním útočištěm, kde se na čerstvém vzduchu může dítě zabavit. Proto řada rodičů kritizuje rozhodnutí poděbradské radnice dětská hřiště uzavřít. „Je možné vědět důvod? Prokázal se přenos na hřišti? Co nejdříve jen dát informační tabulku s hygienickými opatřeními - všichni musí dodržovat rozestup, vydezinfikujte si ruce před a po návštěvě hřiště. Na hřiště musí max. tolik a tolik osob. Já bych naopak řekla, že lepší jít na hřiště, než jít do centra města, někde kde jezdí auta,“ píše Aneta Nováková na sociální síti.

Starosta Jaroslav Červinka zdůvodňuje uzavření hřišť doporučením vlády a možným snížením kontaktů. „Uzavírání není příjemné. V rámci snížení kontaktů omezujeme, co omezit jde, i když osobně si myslím, že jsou i jiné cesty. V Poděbradech se to týká pouze dvou velkých dětských hřišť, která máme oplocená, a to pod kostelem nedaleko zdymadla a na labském břehu u cyklostezky,“ uvedl starosta. Ostatní menší dětská hřiště, která se nachází v jednotlivých čtvrtích, by tak mít omezení neměla.

Mezi odmítavými reakcemi je ale i několik takových, které situaci chápou jako nutné zlo. „Co to zkusit respektovat? Bylo to doporučené. Některá města hřiště zavřela a některá ne. Mám dvě malé děti a kvůli tomuhle se nezblázním. Na tři týdny se zabavíme jinde. Půjdeme na procházku, vezmeme kolo, odrážedlo, míč a tak. Chvilka bez hřiště se přežít dá. V tomhle počasí tam stejně netrávíme hodiny,“ vysvětluje Jolana Neupauerová.

Nymburská radnice vydala v pondělí odpoledne zprávu, že dětská hřiště zavírat nebude. „Město Nymburk se rozhodlo neuzavřít dětská hřiště. Pokyny ze strany vlády jsou doporučením a nemají charakter zákazu. Lidé s dětmi se mohou pohybovat jen v katastru města, navíc jsou jarní prázdniny. Nechceme jim vzít jednu z mála možností, jak dětem dopřát pohyb venku. Je však třeba apelovat na zodpovědnost rodičů, dodržování hygienických pravidel a platných nařízení,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Kukalová. Reakce na rozhodnutí jsou na sociální síti pozitivní.

Dětská hřiště se rozhodlo uzavřít vedení Lysé nad Labem. Výjimkou zůstává venkovní víceúčelové hřiště, kde se může nadále sportovat za dodržení určených pravidel. Těmi jsou společné sportování ve skupinách max. dvě osoby, pokud se nejedná o členy jedné rodiny. Mezi skupinami musí být dodrženy rozestupy dva metry. Pohyb po celém areálu sportoviště probíhá s nasazenými ochrannými prostředky dýchacích cest, přičemž při cvičení je možno ochranu sundat. Otevírací doba byla omezena do 20 hodin.

Sousední Milovice se naopak rozhodly dětská hřiště nezavřít. To potvrdila mluvčí města Eva Hrušková. „Rada města nepřijala žádné usnesení k plošnému uzavření dětských hřišť,“ konstatovala mluvčí radnice.