Opozice namítala, že město by mělo využít ke vzniku zahrádkářské kolonie vlastní pozemky, například ty ve směru na Pátek u firmy Plaček. Další protiargumenty pak směřovaly k tomu, že zastupitelé by podle stanovených pravidel neměli znovu projednávat návrh, který už letos na jaře zamítli.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.