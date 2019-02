Poděbrady - Celkem 30 seniorů z Poděbrad se v únoru zapojuje do projektu Přeplavme svůj La Manche, který už popáté vyhlásil projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77.

Seniorské týmy z celého Česka se při něm snaží za jediný měsíc uplavat 34 kilometrů (právě tak je široký La Manche v Doverské úžině, mezi městy Dover a Calais). I když se jedná o soutěž, pro seniory je to především pohyb. „Jezdí do bazénu na Tyršáku každou středu a čtvrtek vždy po patnácti. Svoje výkony zapisují a v březnu je pak pošleme organizátorům soutěže. Pro naše seniory je to také výborná výplň volného času. Oni jezdí plavat i jindy v roce, navíc jsme se této soutěže účastnili i loni, takže to pro nikoho až taková novinka nebude,“ řekl Ladislav Vomáčko, předseda poděbradské organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH).