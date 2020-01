Letošní zima zatím nenabídla žádnou příležitost k venkovnímu bruslení. Milovníci této kratochvíle si tak musí vystačit s umělými ledy na zimních stadionech. Ten poděbradský zveřejnil hodiny veřejného bruslení na únor.

Bruslení - ilustrační | Foto: Pixabay

Ten příští mohou zájemci dorazit dokonce už v pátek mezi 10. a 12. hodinou. V sobotu je pak možné bruslit mezi 14. a 16. hodinou. V neděli jsou určeny veřejnosti dvě dvouhodinovky, a to od 12.30 do 14.30 a od 17.30 do 19.30. Na stadionu je možné brusle zapůjčit. Seznam velikostí najdete na webových stránkách Poděbradské sportovní.