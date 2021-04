Podle místostarosty Romana Schulze jsou tyto sporty na vzestupu zájmu nejen u nás a jejich společnou výhodou je, že po hráčích nevyžadují žádné speciální a drahé vybavení. Vybudování sportoviště vyšlo městskou kasu přibližně na 280 tisíc korun.

Hřiště bylo dokončeno před několika dny a během slunečních odpolední už na něm zkouší své dovednosti především mladší generace a děti. „Jsme prvním městem v České republice, ve kterém byl postaven multigolf park, který pod sebe sdružuje tři základní disciplíny – discgolf, fotbalgolf a parkgolf,“ popsal Schulz.

Cílem při discgolfu je dokončit hřiště co nejmenším počtem hodů, disk se hází z výhoziště na určený koš. Obvyklá délka jedné jamky bývá 50 až 150 metrů a průměrný hráč by ji měl běžně dokončit třemi hody. Po prvním výhozu hráč pokračuje z místa, kam disk dopadl a takto hází, dokud se netrefí do koše. Princip je stejný i dalších dvou jmenovaných her.

Hřiště tvoří šest samostatných jamek, na jejichž začátku jsou podobně jako při klasickém golfu odpaliště tvořené kobercem z umělé trávy. Každá jamka je jinak profilovaná, má různou délku a tvar. Zároveň však na sebe navazují. U každého odpaliště je informační cedulka s popisem jamky. U první jamky je velká tabule s mapou celého hřiště.

Vybavení pro hráče bude k dispozici v půjčovně, která je součástí areálu tenisového klubu jen pár desítek metrů od nového hřiště. „V ní budou k dispozici i score karty, do nichž si hráči během hry budou zaznamenávat své výsledky,“ doplnil místostarosta a duchovní otec projektu.

Výhodami daných sportů je skutečnost, že zahrát si může každý bez jakéhokoliv věkového limitu, vše se odehrává v přírodním prostředí a sport není nijak fyzicky namáhavý.

Celý projekt je jedním z prvních kroků plánované revitalizace Neumannových sadů. Pokud se stane vyhledávaným místem pro volnočasové aktivity, lze ho dále rozšiřovat.