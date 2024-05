Poděbradský Ostrov se znovu otevře veřejnosti. Zatím jen na víkendy

Více než tři roky byl pro veřejnost uzavřen areál poděbradského ostrova u místního zdymadla. To by se mělo od letošního června změnit. Nová dohoda mezi Povodím Labe a poděbradskou radnicí předpokládá otevření oblíbeného místa pro procházky, volnočasové aktivity a kulturní akce od letošního června vždy od pátku do neděle. Zatím pouze během letní sezóny, takže naposledy by měl být ostrov přístupný od 27. do 29. září.

Poděbradský Ostrov se znovu otevře veřejnosti. Zatím jen na víkendy | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Informace o znovuotevření ostrova potvrdil místostarosta Ladislav Langr. „Stávající dohoda platí od 1. června do 30. září s tím, že otevřeno bude vždy od pátku do neděle. Město za jeden den zaplatí částku 1 000 korun,“ řekl Langr.

Lepší podmínky Podle propočtů Deníku by tak měla radnice za otevřené víkendy zaplatit 56 tisíc korun. Tedy podobnou částku, kterou město platilo před rokem 2021 za celý rok. Kromě letních víkendů, kdy se na ostrově počítá s konáním kulturních akcí, má město domluvené otevření ostrova i pro poslední den starého roku a první den roku nového. To počítá s konáním oslav změny roku. Podle místostarosty Langra se jedná o pokusnou dohodu a sezónu. „My budeme s Povodím Labe jednat dál a chtěli bychom vyjednat do budoucna lepší podmínky,“ konstatoval místostarosta. Podle druhého místostarosty Miroslava Holase je vyjednávání lepších podmínek s Povodím Labe těžké, nicméně město má připraveno několik variant, se kterými chce v jednáních pokračovat. „Povodí Labe patří některé pozemky kolem řeky, o něž se musí starat. Dovedu si představit dohodu, že město bude tyto pozemky udržovat za využití vlastní techniky a na oplátku bude možné využití ostrova zdarma,“ přiblížil jeden z návrhů Holas. Traktory se valily přes Poděbrady. Školáci ze zemědělky se loučili jízdou městem Oprava lávky Momentálně není možné se ani přiblížit ke vstupu na ostrov kvůli opravě lávky. Její oprava by však podle informací z radnice měla skončit o něco dříve než bylo plánováno a už na začátku léta by se po ní zájemci mohli dostat nejen ke vstupu na ostrov, ale také na druhý břeh k jezeru. Před rokem 2021 byl ostrov, jehož pozemky patří Povodí Labe, veřejnosti volně přístupný. Město platilo Povodí roční nájem 60 tisíc korun. To se právě na začátku roku 2021 změnilo a Povodí Labe přišlo s razantním navýšením nájmu na 260 tisíc korun. Na to vedení města nepřistoupilo a tak je brána od té doby zamčená. Hasiči vyprošťovali u poděbradské haly zraněné u nehod. Fandily jim i děti O možnosti otevření ostrova se několikrát jednalo, ale marně. Ani jedna strana nechtěla ustoupit. Povodí Labe vysvětlovalo, že ke zvýšení částky za nájem jej vedly povinnosti řádného hospodáře. „Před vypršením termínu ukončení nájemní smlouvy proběhlo jednání mezi zástupci Povodí Labe a městem Poděbrady, kde jsme informovali zástupce města o navýšení nájemného tak, aby částka odpovídala interním předpisům podniku, který je povinen starat se o majetek a výnosy z něj s péčí řádného hospodáře,“ uvedla tehdy mluvčí Povodí Labe Hana Benešová. Na více než čtyřnásobné navýšení odmítl přistoupit předchozí starosta Jaroslav Červinka. „Vzhledem k tomu, jak je místo obtížně dostupné, nelze tam prakticky zajet autem, navíc tam nechystáme přesun významných kulturních akcí, jsme návrh s takovým navýšením neakceptovali. Pokud by nájem zůstal v původní výši, vůbec bychom se nerozpakovali smlouvu prodloužit,“ vysvětlil před třemi lety Červinka.

