Ostrov ale nebude otevřen nastálo, jak tomu v minulosti bývalo zvykem. Návštěvníci mohou na místo obklopené vodou zavítat pouze v létě, přesněji do konce září, a to vždy od pátku do neděle. Odemčeno bude od 7 do 21 hodin. Výjimkou bude čtvrtek 29. srpna v době konání festivalu Soundtrack, kdy bude otevřeno také. A další výjimkou jsou pak Silvestr a Nový rok, kdy se na místě počítá s konáním akcí souvisejících s přelomem roku.