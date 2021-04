Letošní letní sezonu stráví plavčíci ještě ve stávající budově. Hned na podzim však začnou první práce na přestavbě.

Stávající podoba budovy pro plavčíky na poděbradském Jezeře.Zdroj: archiv města

„Součástí nové budovy bude ošetřovna, sprchy, toalety pro zdravotně postižené i technické a skladové prostory. V současné době je dokončena studie, do konce léta by měly být dokončeny projektové práce a ještě v tomto roce bude přestavba zahájena,“ uvedla mluvčí poděbradské radnice Radka Kakrdová. Příští letní sezonu by tak už mělo plavčíkům sloužit nové zázemí.

Vizualizace zrekonstruované budovy na poděbradském Jezeře, v níž budou mít plavčíci zázemí.Zdroj: archiv města

Další z projektů, který se měl týkat Jezera, však z plánů pro nejbližší léta nedávno zmizel. V přípravě byla cyklostezka vedoucí právě kolem Jezera. Z projektů připravovaných městem do roku 2025 však po únorovém jednání vedení radnice vypadla. Podobně jako rekonstrukce Jiřího a Riegerova náměstí.

Jezero spravují Technické služby města Poděbrady, které jsou příspěvkovou organizací radnice.