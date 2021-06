Teploty se v tomto týdnu přibližují letním stupňům. To je pro řadu lidí signál vyrazit k vodě. První „na ráně“ je pochopitelně největší přírodní vodní plocha určená k tomuto účelu na Nymbursku, poděbradské Jezero. Na sezonu je připraveno.

Teplé letní dny začínají lákat i k poděbradskému Jezeru. | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Vstupné se nemění. Pokladny bývají otevřeny od rána od 8 hodin do večerních 20 hodin. Samozřejmě v závislosti na počasí. Dospělí zaplatí za vstup 50 korun na den. Slevu mají senioři nad 65 let a děti do 15 let, kteří platí pouze 30 korun. I nadále platí nabídka zvýhodněné rodinné vstupenky, za níž rodiče s maximálně třemi dětmi zaplatí 120 korun. Zdarma mají umožněn vstup tělesně handicapovaní a jejich doprovod. Využít lze také přilehlou nudistickou pláž.