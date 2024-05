Ne všechny úspěšné dívky jsou z finančně zajištěných rodin, aby si mohly dovolit zaplatit náklady na pobyt ve Švýcarsku. Nakonec vypsaly sbírku na portálu Donio.cz a věří, že krátce před šampionátem už budou moci myslet jen na své sportovní ambice a nikoliv na organizační problémy spojené s nedostatkem peněz.

Podle vedoucí oddílu Moniky Sobotkové potřebují částku zhruba kolem 150 tisíc. Právě to je také cílová částka vypsané sbírky. „Máme žádost o zhruba polovinu částky na městě. Ale nevíme, kdy ji případně schválí. Je to asi polovina částky předpokládaných nákladů. Druhou polovinu bychom v případě úspěchu sbírky chtěli zaplatit právě z ní,“ vysvětlila Sobotková. Jenže sbírka zatím příliš velký ohlas nemá.

Pomůže město?

Podle místostarosty Miroslava Holase se zatím žádost o dotaci pro sportovní oddíl aerobiku nedostala na pořad jednání rady města. Ta jediná může takovou dotaci schválit. Je tedy otázka, kdy žádost byla podána a jestli nebylo na místě podat žádost o dotaci už dříve. „V takové situaci kromě standardního postupu podání žádosti o dotaci existuje i možnost mimořádné dotace. Já zjistím od šéfové odboru sportu, jestli tam taková žádost je a případně jak s ní bylo naloženo. A uvidíme, jaké možnosti máme, a jak v dané situaci pomoci,“ řekl Holas.

Podle jeho slov oddíl aerobiku a jeho vedoucí Monika Sobotková tvrdě pro město pracují a řešení vzniklé situace bude hledat.

Splnit si sen

Sbírka má název Pomozte splnit sen holkám z malého klubu aerobiku na Mistrovství Evropy. Založena byla minulý pátek a zatím bylo ve čtvrtek před polednem na jejím účtu jen 14 500 korun. Navíc, byť je doba sbírky uvedena na 55 dnů, šampionát začíná příští týden a sbírka tak skončí ještě před švýcarskou anabází. „Bude zkrácena zřejmě do příští středy. Uvidíme, kolik peněz se nám podaří vybrat,“ konstatovala vedoucí mladých poděbradských nadějí.

Tvrdě dřeme, ale baví nás to

Jedná se o aerobičky ve věku od 10 do 18 let. S dvanáctičlenným týmem by měly jet do Švýcarska dvě vedoucí. „Mnoho let tvrdě dřeme, abychom se probojovaly do nejvyšších výkonnostních tříd v České republice a mohly třeba pomýšlet na ještě větší vrchol v podobě Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa. A letos jsme vstoupily do sezóny krásnými výsledky v 1. výkonnostní třídě a vybojovaly si nominaci na ME ve Švýcarsku,“ píšou sportovkyně v textu u vyhlášené sbírky.

Samy si uvědomují, jak je splnění jejich snu blízko. „Saháme po velkém úspěchu reprezentovat Českou republiku na ME, reprezentovat krásné město sportu Poděbrady a malý klub TJ Sokol Poděbrady pod vedením Moniky Sobotkové. Prosím, pomozte nám splnit si náš sen,“ apelují na případné dárce.

Vybrané peníze chtějí použít hlavně na úhradu cesty, ubytování, stravy, případně pronájem cvičebního sálu. „Pokud by náhodou penízky zbyly, tak je využijeme na oblečení, abychom všechny mohly vycestovat jako tým v jednotném oblečení,“ doplnily poděbradské sportovní naděje.

Více o sbírce najdete ZDE.