Zní to až neuvěřitelně: za celý duben spadlo na Nymbursku pouhých 5 milimetrů srážek. Z toho celé 3 milimetry spadly 22. dubna. Obdobný extrémně suchý duben evidovali amatérští meteorologové z Velenky v tomto tisíciletí pouze jednou, a to před dvěma lety.

Tehdy spadly dokonce pouhé 3 milimetry srážek za celý měsíc. „Pro srovnání třeba loni spadlo 45 milimetrů, v roce 2006 53 milimetrů,“ uvedl Jan Novák z meteorologické stanice ve Velence.

Milovníci sluníčka a rychlého nástupu léta si tedy mnou ruce. Vrásky na čele to však v těchto dnech dělá zemědělcům, ale třeba i houbařům. Ti se těšili na první májovky, leč kvůli suchu zatím marně. „V pondělí jsem byla poprvé, ale na tradičním místě jsem našla jen šest prakticky suchých mrzáčků,“ konstatovala houbařka z Městce Králové.

Jak už bylo řečeno, duben byl extrémně suchý, ale zároveň neobvykle teplý. „Průměr denních teplot ve stínu se vyšplhal na 22 stupňů Celsia, a to je nejvyšší hodnota v tomto tisíciletí,“ poznamenal Novák. Opět pro srovnání: loni byl průměr denních teplot 15 stupňů. Dá se tedy říci, že dny byly v průměru o sedm stupňů teplejší než v dubnu 2008. Na rozdíl od předchozích let zaznamenali meteorologové také jediný pokles rtuti teploměru pod bod mrazu. A to hned na apríla 1. dubna, kdy naměřili –1,2 stupňě Celsia. Před dvěma lety mrzlo devět nocí, v roce 2003 dokonce 12 nocí.

Z ostatních statistických údajů je zajímavé číslo o výskytu mlh. Objevily se, alespoň ve Velence, celkem 9 rán.

Výrazně se také prodloužil den, prakticky o hodinu a tři čtvrtě. Zatímco délka pobytu slunce nad horizontem byla první dubnový den 12:55 hodin, na čarodějnice jsme si mohli slunka užít už 14:39 hodin.