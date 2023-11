Ukázkové zimní počasí by nemělo skončit ani o nadcházejícím víkendu. Během pátku a soboty očekávají meteorologické trvalé sněžení. Vyhnout se nemá ani Nymbursku.

Sněžení na silnici. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

„Sněžit začne postupně od jihozápadu v noci na pátek a během pátku se rozšíří i na ostatní území ČR. Za pátek a sobotu v úhrnu očekáváme většinou 10 až 25 cm, ojediněle, zejména na jihu a východě území až 35 cm nového sněhu. Na severozápadě a severu Čech bude sněžení méně intenzivní, v úhrnu 5 až 15 cm,“ informoval Český hydrometeorologický ústav na platformě X.

Během soboty mý být podle vyjádření ČHMI sníh většinou prachový a při zesilujícím severozápadním větru se zejména ve východní polovině území začnou vytvářet četné sněhové jazyky. „Jejich tvorba bude pokračovat i v neděli 3. prosince až do odpoledních hodin,“ píše.

Předpověď pro následující dny podle portálu Yr.no pro Nymburk.Zdroj: Yr.no

Vytrvalé sněžení se nevyhne ani Nymbursku. Portál yr.no, obecně známý v České republice jako „Norové“, pro oblast Nymburka na pátek predikuje teploty od -2 do 1 a vytrvalé sněžení od nočních 4 hodin až do půlnoci. A dále po celou sobotu. Na tu předpověď hovoří o stálém sněžení a mrazech od -4 do -1. V neděli má sněžení ustávat. Yr.no však předpovídá nástup silnějších mrazů. V neděli ještě od -2 do -5. Na pondělí pak však od -10 do -4.