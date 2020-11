Po mnoha studiích jde o první konkrétní průzkum ke stavbě celé trasy Všejanské spojky. Správa železnic upřesnila v dokumentaci, že trať bude postavena na rychlost 200 kilometrů za hodinu a bude dvojkolejná.

Podle radního Zdeňka Vocáska, který dopravní projekty dlouhodobě sleduje, to pomůže jak osobní, tak nákladní železniční přepravě. „Řada lidí od nás jezdí pracovat například do boleslavské škodovky. I jim lepší dopravní spojení může výrazně pomoci. Kromě toho by to ale mělo výrazně prospět i nákladní dopravě. Trať by měla být více prostupná, což by v důsledku ulevilo silniční dopravě,“ sdělil Vocásek.

Podle něj je reálný i termín začátku výstavby v roce 2027 a dokončení v roce 2030. „Tlak na tento projekt existuje, podle mého jsou ta čísla reálná,“ doplnil radní.

Kromě už zmíněných výhod by se také mělo podstatně zrychlit přímé spojení mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Spojení vlakem z centra Prahy do Boleslavi má trvat maximálně 45 minut.

Trať povede do stanice Lysá nad Labem pomocí mimoúrovňového přesmyku a následně bude v nové stopě pokračovat do Milovic. Město protne v prostoru stávající stanice Milovice, přičemž současná jednokolejná trať bude zrušena. Následně se trať stáčí východním směrem a přes novou stanici Milovice – Boží dar a zastávku Vanovice povede až do Čachovic.

Zdroj: Repro: Nymburský deník

Všejanskou spojku schválila loni centrální komise ministerstva dopravy jako součást zrychlení vlaků mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Součástí projektu s odhadovanými náklady 32 miliard je i Bezdečínská spojka u Mladé Boleslavi. Všejanská spojka má vyjít na 4,8 miliardy.

Loni schválená varianta současně řeší i zkapacitnění a elektrizaci úseku z odbočky Skály v Praze do Neratovic a Všetat a modernizaci stanice Bakov nad Jizerou. Úsek z Mladé Boleslavi do Liberce bude řešen studií.