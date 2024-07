Teploty v příštích dvou dnech by se na Nymbursku měly pohybovat kolem 25 stupňů. Ochlazení po pondělním přechodu fronty tedy nebude tak zásadní, jak meteorologové ještě na kraji týdne předpokládali. To je ideální příležitost vyrazit na výlety beze strachu z úmorného vedra.

Během středečního odpoledne by se mělo začít vyjasňovat a slunko bychom měli přes den vidět až do neděle. Zatímco ve středu a čtvrtek by se však odpolední teploty měly dostávat maximálně k 25 stupňům, a počasí bude tedy přát spíše výletníkům, v pátek se opět citelně oteplí.

Stávající předpověď předpokládá v pátek teploty až ke 28 stupňům a léto nám pořádně zatopí o víkendu. To bude opět ideální čas pro návštěvu koupališť, rybníků, či zahradních bazénů. V sobotu bude bez mráčku kolem 32 stupňů, v neděli při vrcholícím přílivu horkého vzduchu až kolem 34 stupňů.

Přelom víkendu a příštího týdne by měl být i přelomem v počasí, a nástupem další studené fronty. Spadnout by v Nymburce mělo kolem 10 milimetrů srážek a v pondělí se ochladit o více než 10 stupňů. Letní teploty by se však měly rychle vrátit v druhé půli příštího týdne.