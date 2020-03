V Poděbradech se nařízení týká mateřských školek Labská, TGM, Žižkova, Vřesová, Studentská, Proftova, Poděbradská, Palachova, Karla Čapka a Na Valech. Cílem tohoto opatření je zabránit kumulaci většího množství předškoláků s ohledem na rozšiřující se riziko nákazy koronaviru.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Kromě zavřených školek se v lázeňském městě také ruší chystané sportovní události. Amatérští i profesionální běžci přijdou o charitativní závod Run for Help, který se měl běžet 17. května. Zatím pouze odložena je jedna z nejvýznamnějších mezinárodních událostí v našem regionu, a to mistrovství České republiky v chůzi konané tradičně kolem lázeňského parku. Původní termín akce byl 4. duben. O náhradním termínu konání sportovního svátku, kterého se měli zúčastnit také chodci z Francie, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy nebo Slovenska, rozhodne Český atletický svaz.