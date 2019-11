Na vybraných místech jsou nové kontejnery od 1. listopadu. Jedná se jak o sběrná místa na sídlišti, tak třeba u nádraží, v ulici maršála Koněva a samozřejmě i na Zálabí. Podrobnou mapku s přesným rozmístěním šedých nádob najdou zájemci na stránkách města či Technických služeb.

S kovy coby obalovým materiálem se setkáváme nejčastěji v podobě plechovek od piva, limonád nebo v podobě deodorantů, které můžeme bez problému odložit do šedého kontejneru. Rovněž do šedých kontejnerů patří plechovky od konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky a další drobné kovové odpady. Plechovky nemusí být zcela čisté, ale neměly by z hygienických důvodů obsahovat zbytky jídla.

Naopak by lidé neměli do kontejnerů odkládat plechovky od barev, olejů a jiných nebezpečných látek. Tlakové nádoby, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá elektronická zařízení složená z více materiálů rovněž do šedých kontejnerů nepatří. Tyto druhy odpadů se třídí ve sběrných dvorech samostatně.

Novou možnost třídění zhodnotil i místostarosta Bořek Černý. „Věříme, že tak jako se občané naučili perfektně třídit odpady z papíru, skla a plastů, naučí se třídit i tuto novou komoditu a kovy již nebudou končit v popelnicích a na skládkách,“ uvedl Černý.