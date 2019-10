Po městě je rozmístěno prvních 10 popelnic na olej

/FOTOGALERIE/ Na deseti stanovištích s kontejnery přibylY před pár dny nové zelené popelnice. Do nich mohou obyvatelé odkládat použité oleje z kuchyně. Motorových olejů se tato služba netýká. Použitý olej by lidé měli do těchto nádob ukládat v uzavřených plastových obalech, nejlépe pet lahvích.

Zelené nádoby jsou určeny na použitý kuchyňský olej. | Foto: Archiv radnice.