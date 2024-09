Na jiných místech ve městě se řeka podle našich informací nevylila. Omezení se týkají vstupu a vjezdu na Ostrov, kde je zatopen příjezdový mostek od ulice U Starého Labe. O kus dál, také přes rameno Starého Labe, je zatopený mostek u Kovanické ulice. Obě místa jsou ohraničená páskou. Na Ostrov město už v neděli zakázalo vstup kvůli riziku pádu větví a stromů.

Místa, kde v Nymburce a Kovanicích Labe působilo problémy. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Podle křivky zobrazující výšku hladiny v posledních dnech a hodinách se zdá, že právě úterní odpoledne by mohlo být kulminačním bodem Labe v Nymburce. V pět hodin se hladina zastavila na 381 centimetrech a výškově tak chybělo 19 centimetrů ke druhému povodňovému stupni.

Zajímavou podívanou zažili v úterý odpoledne hosté restaurace U Štiky v Kovanicích ležící na břehu řeky. Labe vystoupalo na cyklostezku těsně před vstup do podniku. Celý levý břeh s cyklostezkou byl zatopen od Kovanic až k obchvatovému mostu u Chvalovic. Na vnitřní zahrádku restaurace se voda nedostala, za to z té vnější trčely výrazně jen slunečníky nymburského pivovaru.

Pokud se nestane nic mimořádného v noci, mělo by Nymbursko přečkat letošní velkou vodu bez výraznějších materiálních škod, dramatických událostí, a především bez ohrožení zdraví a životů. Predikce hovoří o tom, že zítra by měl průtok i hladina Labe začít klesat, k čemuž přispěje i teplé a slunečné počasí očekávané minimálně do konce týdne.