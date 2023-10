/FOTO, VIDEO/ Konečně! Písečná pláž, o níž se mluvilo už před vybudováním náplavky vedle Hrabalova posezení na labském břehu, se příští jaro má stát skutečně realitou. Podle informací Deníku došlo k dohodě města s Povodím Labe. Domluvu s městem na navezení písku potvrdil také provozovatel stánku Postřižinská náplavka Daniel Šmejkal.

Písečná pláž, o níž se mluvilo už před vybudováním náplavky vedle Hrabalova posezení na labském břehu, se příští jaro má stát skutečně realitou. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Písečný pás by měl být návštěvníkům náplavky k dispozici už v prvních teplých dnech příštího roku. „Došlo k dohodě s Povodím Labe. Tomu šlo především o to, aby při zvýšené hladině nedocházelo k tomu, že písek bude pod vodou a bude se tak dostávat do řeky. Proto vznikne dvoumetrový pás a až za ním bude trámy oddělená plocha písečné pláže,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Vocásek.

Informaci potvrdil také Daniel Šmejkal, provozovatel stánku s občerstvením, který začal svůj provoz až kolem půlky prázdnin. „Jsme tak domluveni, písek by tu měl být už na jaře,“ řekl Šmejkal. Ten také chystá v souvislosti s předpokládaným zájmem o novou možnost koupání v Labi nejrůznější novinky na příští sezónu. Včetně například pořízení šlapadel.

Konec kachní pláže?

Původně zamýšlenou pláž pro milovníky koupání si zatím oblíbili především rybáři a kachny. Část místních tak kamenitému nábřeží s molem začala říkat kachní pláž. Úpravu terénu pro vznik říční plovárny provedli už zaměstnanci firmy Hochtief, která měla na místě dočasný sklad materiálu a skládala tu také část nové lávky přes Labe. Nová mola o rozměrech 5 x 3 metry byla na místě namontována loni na jaře. Původně hovořil mluvčí radnice o písečné pláži na břehu pod pivovarem. Objevení původního kamenného nábřeží však plán změnilo. S tím, že později se může část pláže na písčitou ještě proměnit. To se ovšem dosud nestalo.

„Na náplavce v minulosti plavili pivovarské koně a těžili na tomto místě led z řeky nejen do pivovarských sklepů. To vše připomíná vyčištěný kamenný břeh, který se zachoval v původní podobě,“ řekla před časem místostarostka Stanislava Tichá. Zamýšlená plovárna se tak zatím nekonala. Na kamenném podloží se nedá ležet na dece a trávit v tomto prostoru delší čas při možnosti koupání. Molo tak dosud využívali už zmínění rybáři a vodní ptactvo. To by se tedy definitivně mělo změnit příští jaro.