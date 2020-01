/FOTOGALERIE/ Hrubá stavba léta očekávaného hotelu a především pivovarské restaurace a formanky v Nymburce roste před očima. Podle ředitele pivovaru Pavla Benáka stále platí, že první půllitry piva by se měly v novém provozu načepovat už příští rok.

Budova restaurace a hotelu roste v areálu nymburského pivovaru. | Foto: Deník / Miroslav S. Jilemnický

Stavba má mírný skluz. „Říkal jsem, že do konce roku jsme chtěli mít stavbu pod střechou. To se nepovedlo, ale doháníme to díky mírné zimě. V tuto chvíli už se bude stavět druhé patro,“ řekl Benák.