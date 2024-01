Řidičku u Jiřic asi zaskočilo náledí, se zraněním ji do Prahy převážel vrtulník

Přes sladovnu, varnu a spilku se dostal průvod i do sklepů. „Tady probíhá proces dokvašování. Právě tady se v pivu tvoří všechny chuťové vjemy. Ta plnost, říz a chlebnatost vzniká právě až tady, kdy po nějakých 30 až 40 dnech začne být pivo skutečně pitelné,“ vysvětil podsládek. Hosté se podívali také do stáčírny, tedy do prostor, v nichž se hotové pivo stáčí do sudů či plechovek a putuje k zákazníkovi. Na závěr nechybělo posezení v pivovarské Šalandě, kde milovníci piva z jihu Čech a Vysočiny ochutnali například třináctistupňový polotmavý speciál Něžný Barbar.