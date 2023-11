Zatímco na jaře, konkrétně v březnu, měly dvě ze tří restaurací plzeň za méně než 50 korun, nyní se přes tuto psychologickou hranici přehouply všechny tři podniky. U Gregorů se cena zvedla z 51 na 53 korun. „Je to navýšení jen o cenu, co zdražil pivovar. Do konce roku už se zvedat nebude. A pak zřejmě i další restaurace vyčkávají, jak to bude s navýšením daně z přidané hodnoty po novém roce,“ řekl vrchní od Gregorů v Nymburce .

Dražší o korunu?

Připomeňme, že v rámci úprav a sjednocení daně z přidané hodnoty (DPH) by se mělo pivo přesunout ze sazby 10% do sazby 21%, která bude tou nejběžnější. Jedenáctiprocentní nárůst tak někteří restauratéři podle svých slov musí zohlednit v ceně piva. Jinými slovy: zdraží. Už v létě jednatel zmíněné restaurace Filip Šťastný předpokládal, že po novém roce by právě kvůli DPH mohl půllitr piva zdražit o zhruba jednu korunu. „Nemáme na pivu tak vysokou marži, abychom mohli nechat takové navýšení bez reakce. Stejně tak jsme museli kvůli narůstajícím cenám potravin zdražit polední menu. Naším cílem je uživit se, nikoliv restauraci dotovat ze svého,“ vysvětlil Šťastný.

Na druhou stranu si nemyslí, že zdražení půllitru piva o korunu by mělo zásadnější vliv na hosty restaurace, případně na jejich počet a množství vypitého piva. „Kdo má rád točené pivo, tak něj přijde i přes takové zdražení. Těch postupných nárůstů cen už jsme zažili několik a nemá to tak zásadní dopad,“ doplnil jednatel restaurace U Gregorů. U Gregorů se za plzeň platilo přes 50 korun za půllitr už na jaře. V pivnici U Nádraží a hospodě U Kocoura zaplatili před létem pivaři za plzeň 48, respektive 49 korun. Nyní shodně účtují 51 korun. Ani v těchto dvou podnicích zřejmě do konce roku s cenami nepohnou.