/FOTO/ Zatím nepříliš úspěšným projektem nymburské radnice je pokus o vybudování malé labské plovárny na břehu pod Hrabalovým posezením nedaleko pivovaru. Město původně hovořilo o vzniku písečné pláže a mola pro zájemce o letní koupání v Labi. To by odpovídalo i místním tradicím. Jenže pak se na místě objevily původní pivovarské kameny, které zůstaly odhalené a na kterých se ležet ani chodit nedá. Navíc při dešti je zaplavuje bahno.

Před několika dny místní hasiči čistili břeh na žádost města od nánosů bahna. | Foto: Zdeněk Vocásek

Původně zamýšlenou pláž pro milovníky koupání si tak zatím oblíbili především rybáři, a také – kachny. Část místních tak kamenitému nábřeží s molem začala říkat kachní pláž. To by se však podle některých informací mohlo brzy změnit. „Probíhají jednání mezi zástupci města a pivovarem. Možným řešením je i částečné navezení písku na zmíněné nábřeží,“ řekl Deníku místostarosta Zdeněk Vocásek. V případě dohody by písek mohl být navezen na horní část kamenité pláže, kde by s tím nemělo mít problém ani Povodí Labe. Písek by neměl být v nižší části nábřeží, kde by byl zaplavován při vyšších hladinách řeky.

Mola čekají už rok

Úpravu terénu pro vznik říční plovárny provedli už zaměstnanci firmy Hochtief, která měla na místě dočasný sklad materiálu a skládala tu také část nové lávky přes Labe. Nová mola o rozměrech 5 x 3 metry byla na místě namontována téměř přesně před rokem. Původně hovořil mluvčí radnice o písečné pláži na břehu pod pivovarem. Objevení původního kamenného nábřeží však plán změnilo. S tím, že později se může část pláže na písčitou ještě proměnit. To se ovšem dosud nestalo.

„Na náplavce v minulosti plavili pivovarské koně a těžili na tomto místě led z řeky nejen do pivovarských sklepů. To vše připomíná vyčištěný kamenný břeh, který se zachoval v původní podobě,“ řekla před časem místostarostka Stanislava Tichá. Kamenný břeh od nánosů bahna znovu před pár dny vyčistili na žádost města nymburští dobrovolní hasiči. O možnosti vzniku skutečné pláže, která by někoho přilákala ke koupání, se tedy zatím ještě jedná.

Radnice získala souhlas s proměnou nábřeží na malou plovárnu od Povodí Labe. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí radnice Olgy Vendlové není stávající podoba kamenné náplavky dogma. A nynější situace ukazuje, že problém s nábřežím dořešen není. „Radnice bude reagovat na podněty obyvatel a je možné, že část nábřeží bude nakonec písečná. Také může dojít k doplnění dalších prvků,“ uvedla loni v únoru mluvčí radnice.