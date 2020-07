Přesně 22. července uplynulo 10 let od úmrtí Milana Paumera, člena protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů. Ten strávil dětství i poslední část svého života právě v Poděbradech, kde má na prvním zámeckém nádvoří také pamětní desku. U ní se sešli zástupci vedení města, rodinní příslušníci a další zájemci, aby na místě položili kytice. Několik vět o životě význačného odbojáře pronesl Zdeněk Souček.

Vedení města, příbuzní a přátelé si připomněli výročí úmrtí Milana Paumera. | Foto: archiv radnice

Milan Paumer v roce 1953 utekl z Československa přes Východní Německo do Západního Berlína, aby v USA vstoupili do armády a připravili se na výsadek zpět do Československa. Během útěku z Československa zneškodnili členové skupiny sedm policistů a pokladníka. Z původně pětičlenné skupiny se do Západního Berlína dostali jen bratři Mašínovi a Milan Paumer, další dva členové skupiny Václav Švéda a Zbyněk Janata byli během útěku v NDR zraněni, zadrženi a předáni do Československé republiky, kde byli později popraveni.