Milada je matkou pěti dětí. Vyrůstala v dětském domově, a v dospělosti je na děti a všechny starosti úplně sama. A aby toho nebylo málo, vážně onemocněla.

Nebyla vždy příkladnou matkou, ale svoje děti miluje, a to, co u dvou nejstarších prošvihla, se nyní snaží vynahradit alespoň těm mladším. Nejstarší dcera a syn často nechodili do školy, ve škole neprospívali a byly s nimi také výchovné problémy. Když potom prostřední dcera Karolína nastoupila do první třídy, v průběhu školního roku se situace opakovala. A tak na jeho konci nebyla Karolína pro obrovský počet absencí ani klasifikovaná. Nejen, že se ve škole nestihla nic naučit, ani matka se s ní doma neuměla učit. A proto po absolvování první třídy nezvládala číst, psát ani počítat. Bylo tak jasné, že bude muset první třídu opakovat Navíc se ze stejného důvodu nezvládla začlenit do kolektivu, a tak když do školy přišla, necítila se mezi spolužáky dobře. Vlivem nastalé situace začala mít psychické problémy, které vyústily až v ty zdravotní.

Sociální pracovnice doporučila matce spolupráci s Respondeem. Milada se zapojila a díky intenzivní spolupráci se s pracovnicí Respondea naučila přijímat a zkvalitňovat své rodičovské kompetence. „Milada měla od začátku velký zájem měnit situace, ve kterých žila se svými dětmi, ale nevěděla, jakým způsobem má postupovat,“ uvedla Naďa Vávrová z Respondea.

Motivace Milady ke změně zažitých stereotypů spolu s navázáním spolupráce se školou vedly k tomu, že Karolína sice opakuje první třídu, ale již nyní umí více, než za celý loňský rok. Milada se s ní každý den do školy připravuje, což je na jejím prospěchu velmi znát. A tak Karolína zažívá poprvé také pocity úspěchu, stejně jako její matka, která je velmi hrdá, že to dokázala a že se její dcera do školy dnes již těší. „Vzhledem k tomu, že se matka naučila vyjadřovat své pocity a otevřeně komunikovat se svými dětmi, vyjadřovat jim svou lásku, se celkově změnilo klima v rodině a děti se cítily podporované a milované,“ doplnila Vávrová.

V rámci pomoci rodinám s dětmi nabízí poradna Respondeo pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, jsou v agendě Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a bydlí v obcích s rozšířenou působností Nymburk, Poděbrady a Mladá Boleslav.