Pět odchovaných srnčat se vrátilo do přírody

Pět srnčat, která se od léta po různých úrazech léčila v Záchranné stanici pro handicapované živočichy na Huslíku v Poděbradech, se vrátilo zpátky do volné přírody. Ve stanici využívají v posledních letech metodu, díky které srnčata nepřilnou k lidem do té míry, že by to znemožnilo jejich návrat do přirozeného prostředí.

Ve stanici využívají novou metodu, která vypuštění srnčat do přírody umožňuje. | Foto: Luboš Vaněk