Fenomén Nový Dvůr

Patrně nejmenší obec našeho regionu, Nový Dvůr, leží bokem mezi Oskořínkem a Chleby. Má jen 57 registrovaných voličů, kteří jsou však jedni z nejukázněnějších v regionu. To se potvrdilo i při nynějších volbách, kdy obec jako jediná přesáhla účast 50 procent, dokonce atakovala hranici 60 procent. Odvolit přišlo 34 ze zmíněných 57 voličů, což činí 59,65 procent. Bez zajímavosti není ani fakt, že rovných 50 procent voličů (tedy 17) dalo svůj hlas hnutí ANO.

Druhou nejvyšší účast měl Vestec, který se ještě pár dnů volbami obával možného rozvodnění Mrliny, jež už několikrát v minulosti napáchala v obci značné škody. To se letos nestalo, a místní tak klidně mohli vyrazit k urnám. Přišlo jich 132 z 273 možných, což představuje 48,35 procenta. Velké procento přišlo volit také ve Vlkově pod Oškobrhem (46,91%) nebo ve Zvěřínku (46,46%).

Progresivní Nymburk

Ohledně výsledků a účasti ve volbách je Nymburk tradičně jedním z nejprůměrnějších měst, což platí jak v celostátních hlasováních, tak u nyní skončených krajských voleb.

Je však mezi prvními městy v zemi, které umožnilo hlasování i po ověření totožnosti pomocí eDokladů. Voliči tak nemuseli nutně volební komisi předložit plastovou kartičku s občanským průkazem nebo cestovní pas. Stačilo, když měli v mobilním telefonu instalované eDoklady. „Hlasovat přišel i muž, který pravidelně chodí k volbám s pasem. Tentokrát jej však neměl, ale měl v mobilu instalované eDoklady. Komise mu umožnila hlasovat i při předložení a po kontrole této aplikace,“ řekla Jaroslava Mejzrová z nymburské radnice.

Podle jejích slov byly všechny volební komise v Nymburce vybaveny zařízením na kontrolu eDokladů a jsou instruovány, aby umožnily hlasování voličům i při předložení této varianty osobních dokladů. U některých komisí bylo možné eDoklady využít i při jarních evropských volbách, což redaktor Deníku tehdy na vlastní kůži vyzkoušel. Zákon přitom ukládá umožnit hlasování při předložení eDokladů až od ledna příštího roku. „Neškodí být v tomto ohledu trochu napřed,“ doplnila Mejzrová.

Rebelská Lysá

Poděbrady a Lysá nad Labem se pravidelně přiklánějí vždy k tradičnějším demokratickým stranám. Ačkoliv v Poděbradech letos krajské volby vyhrálo ANO, koalici by s nikým nesestavilo. V lázeňském městě ANO zvítězilo (28,52%), ale relativně těsně před STAN (26%) a SPOLU (22,83%). Navíc podle poděbradských výsledků by se do kraje dostali i Piráti (5,06%), naopak daleko před branami by zůstali komunisté se STAČILO! (3,87%).

Totálně se celkovým výsledkům vzepřeli voliči v Lysé nad Labem. V tomto městě skončilo ANO na hlavu poraženo. Vyhrál STAN se 29,17% hlasů. Druhá pak skončila koalice SPOLU se ziskem 26,10%, a až na třetím místě se umístilo ANO se 23,87%. Podle lyských voličů už by se do středočeského zastupitelstva dostalo jen hnutí SPD za 5,22%. Těsně pod pětiprocentní hranicí by skončilo STAČILO! (4,99%), a také Piráti (4,87%).