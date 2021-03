Od úterního dopoledne, kdy byla sbírka na přístroje podporující dýchání vyhlášena, se na transparentním účtu nymburské nemocnice objevily desítky tisíc korun určených právě na nákup aktuálně tolik potřebných přístrojů. Přispívají jednotlivci, organizace i některé obce. Část z nich se podle našich informací chystá přispět v nejbližších dnech, až částku schválí zastupitelé.

Nemocnice v Nymburce. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Nemocnice by ráda co nejdříve zakoupila takzvané vysokoprůtokové oxygenerátory, které mohou covidovým pacientům pomáhat s dýcháním při plném vědomí a dosáhnout toho, že někteří z nich nakonec nemusí být připojeni na umělou plicní ventilaci. Jeden generátor kyslíku vyjde na 180 tisíc korun a nemocnice jich potřebuje zakoupit co nejvíce. Proto v úterý vyhlásila veřejnou sbírku. „Chceme dát šanci co nejvíce pacientům poprat se s nemocí covid-19. Nyní těchto přístrojů není dost pro všechny, kteří je potřebují. Státní hmotné rezervy a kraj už nemají kde brát,“ vysvětlila žádost o pomoc jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková. Peníze se shromažďují na transparentním účtu 123-729550277/0100.