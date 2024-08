Nakonec ze všeho bylo přímo ve městě jen pár zahřmění, chvíle intenzivního deště a žádné přímé škody.

Nicméně zveřejněné snímky slibovaly horší představení. „Bouřky v nedělních večerních hodinách přinesly do středních Čech výrazný shelf cloud. V odpoledních hodinách se zase zřejmě u Nymburka vyskytla slabší supercela,“ komentovali snímky z mobilního telefonu lovci bouří.

Letošní proměnlivé počasí rozmarného léta však zřejmě stále nekončí. Následující dny bychom na Nymbursku měli na obloze převážně vidět slunko, ve středu by mělo být i přes 30 stupňů. Mírné ochlazení a přeháňka by se mohly podle stávající předpovědi objevit ve čtvrtek, nicméně druhá polovina týdne by se měla nést ve znamení tropických teplot. V neděli má teploměr ukázat až 35 stupňů a ideální bude tedy víkendový pobyt u vody.