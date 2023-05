Spoluzakladatele rodinného podniku jsme se zeptali, co je hlavním důvodem konce vyhlášené firmy. „Dominantním důvodem je nedostatek lidí do provozu. V souvislosti s kvalitními výrobky, které bychom chtěli nabízet. U nás řada lidí pracuje dlouhodobě, třeba deset let. Například jedna dotyčná, která je momentálně ve směně, je tu přes 30 let. My nyní cítíme nedostatek kvalitních lidí ve výrobě, a to je ten důvod, proč jsme se rozhodli ukončit činnost,“ vysvětlil majitel pekárny.

Tomáš Kopecký starší ve své provozovně.Zdroj: se souhlasem rodiny Kopeckých

Ačkoliv poslední dva roky z předchozích deseti označil z pohledu firmy za nejlepší, na udržení chodu pekařství to podle jeho slov nestačí. „Dokázali jsme se dostat z různých nepříjemných situací včetně covidu. Ovšem, aniž bych chtěl nějak více rozebírat poslední nově příchozí, pro nás je problémem znalostní úroveň vyučených lidí. Aby například dokázali rozlišit, co je gram a co dekagram,“ popisuje Kopecký.

Naši věrní zákazníci

Mezi místními se spekulovalo, že jedním z důvodů ohlášeného konce nymburského rodinného pekařství může být velká konkurence. To však pan Kopecký odmítá. „Ani jednou jsme nepocítili setrvalý problém s odbytem kvůli konkurenci. Od začátku jsme se snažili mít nastavenou laťku kvality surovin včetně toho, že v nich nebude žádná chemie. Radši dovážíme některé věci ze zahraničí, které jdou za přírodou. A na to vždycky určitá skupina našich zákazníků slyšela. Nikdy se nám při probírání toho, co nám dala kasa, nestalo, že bychom si řekli: tuhle konkurenci nerozdýcháme, končíme,“ vysvětluje majitel končícího pekařství.

Syn pana Kopeckého, který má ekonomické vzdělání a stará se o finance firmy, upřesňuje, co bylo pro rodinný podnik největší hrozbou. „Ti lidé kteří tu doteď jsou, jsou úžasní. Ale aktuálně nám chybí dva lidé, kvůli fyzickým dispozicím ideálně muži, kteří by zvládli práci ve výrobě. V noční a ranní směně. A vyhlídky v tomto ohledu nejsou dobré. Naopak, někteří naši zaměstnanci se chystají do důchodu. Proto jsme si řekli, že dál už to nepůjde,“ přibližuje těžké rozhodnutí Tomáš Kopecký mladší. Firma aktuálně zaměstnává zhruba dvacet lidí ve výrobě, mezi prodavačkami a řidiči. Dalších deset lidí, někdy i důchodového věku, působí jako brigádníci.

Původní profese

Majitelé už přemýšlí, co bude, až pekařství nebude. „Se ženou jsme původně stavaři. Takže já bych se rád rád vrátil ke své původní profesi. Syn je inženýr ekonomie, ten si zaměstnání shání. Kromě toho máme ještě dvě dcery, jedna z nich je také ekonomka a druhá architektka. Ani jedna ve firmě nepracuje, mají svá zaměstnání,“ řekl pan Kopecký.

Co bude s prostory stávajících čtyř poboček firmy? Kopečtí inzerují a jednají s možnými zájemci, kteří by mohli provozy převzít. V některých případech se dokonce rýsuje možnost, že zůstane zachován koncept pekárny s kavárnou, což je případ pobočky na Zálabí. Není také vyloučeno, že někteří zaměstnanci by přešli pod nového provozovatele, který by nabízel podobné služby. „Nabízí se pochopitelně možnost převzetí i interiérového zařízení. Ale zatím o tom jednáme, nechceme předbíhat. Jisté je, že v noci na pátek 16. června pojede naše výroba naposledy a poslední bude i páteční prodej,“ doplnil Tomáš Kopecký mladší.