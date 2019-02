Poděbrady - Jarní prázdniny se dají trávit mnoha způsoby. Třeba na táboře pořádáném Domem dětí, kde školáci skutečně zapomenou na jinak každodení povinnosti a mají možnost se pořádně vyřádit.

Náš fotoreportér je v úterý po obědě zastihl na zimním stadionu s bruslemi na nohou. „Máme tu i dva malé nebruslaře, ale hodně se snaží, jsou šikovní,“ řekla vedoucí tábora Adéla Sobotová. V jednu chvíli se dokonce proháněl po ledě velký had na bruslích mezi kužely.

Nejen zimními radovánkymi však žije celkem 24 dětí ve věku od 5 do 14 let, které se tábora účastní. „Ve čtvrtek je čeká celodenní výlet do zábavního centra v Praze. Jinak také vyvíjíme výtvarné aktivity přímo v Domě dětí v Symfonii,“ uvedla Sobotová.

A ještě jedna zajímavá informace: tábor nese jméno Eskylák. Co je to za slovo? „Je to složenina ze slova Eskymák a Sněhulák. Během tábora se děti dozví něco o životě Eskymáků,“ vysvětluje vedoucí.

Tábor trvá od pondělí do pátku, o víkendu už se děti zase budou „těšit“ do školy.