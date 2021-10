/FOTOGALERIE/ Atmosféra starých zašlých časů zavládla o víkendu na nádraží v Městci Králové. Především z iniciativy Královéměsteckého okrašlovacího spolku se na místě od pátku 15. do neděle 17. října konal Parní víkend. Tímto způsobem se velice důstojně oslavila kulatá výročí místní železnice.

Z Parního víkendu v Městci Králové. | Foto: Milan Čejka

„V únoru 2022 uplyne 140 let od zahájení provozu vlakového spojení mezi Městcem Králové a Křincem, přičemž část trati do Dymokur fungovala už dříve. Současně se připomnělo 120 let trvání místní dráhy do Chlumce nad Cidlinou. S podporou města Městec Králové a dalších sponzorů jsme nabídli veřejnosti několik atraktivních a působivých jízd vlakem, který táhla parní lokomotiva. Za příjemného počasí si zájemci mohli nastoupit na všech zastávkách těchto tratí.