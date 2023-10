/FOTO, VIDEO/ Po skončení letních prázdnin se centrum Nymburka zase naplnilo auty a řada řidičů neparkuje podle předpisů. Parkování podél žluté čáry, u níž je stání vozidla zakázáno, je hlavně na náměstí běžným jevem. Například za autobusovou zastávkou před restaurací Biograf.

Špatně parkující Škoda na náměstí před restaurací Biograf. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

To je také místo, kde jsme prvního parkujícího hříšníka, tedy jak se později ukázalo hříšnici, zastihli i my. Rozhodli jsme se udělat malý test Deníku, který jsme načasovali na úterý mezi 10. a 12. hodinu před polednem. Na zmíněném místě parkovala řidička Škody Octavia. Jen o pár metrů dál jsme vyfotili další nesprávně zaparkovanou škodovku, tentokrát přes žlutou čáru v rohu náměstí na ulici Kostelní, v níž sídlí populární kavárna Café Society. V tu dobu se na náměstí objevila hlídka městských policistů.

Žlutá čára některé řidiče neodradí

U škodovky před Biografem vypisovala potřebné údaje o špatně parkujícím autě zástupkyně vrchního strážníka Simona Lazarová. „U žluté čáry tady parkují řidiči pořád. Podobné je to na začátku Dlouhé třídy nebo v ulici V Kolonii naproti prodejně s rybářskými potřebami,“ vyjmenovala strážnice místa, kde šoféři při obsazených parkovacích místech risknou zastavit i na zákazech.

Dalším oblíbeným místem, kde se parkuje a nesmí se to, je hranice odbočky ze Soudní ulice do náměstí před spořitelnou. V rozmezí deseti minut se na místě vystřídala dokonce dvě auta. Druhému v pořadí se začal věnovat další člen hlídky strážníků.

Provinilců je víc než dost

Na parkování u žlutých čar a na místech, kde jsou nástupní plochy hasičů, se v září zaměřili nymburští strážníci. Že by neměli koho napomínat a pokutovat, to se rozhodně říct nedá. „Na nástupních požárních plochách přistihli strážníci dvaatřicet neohleduplných řidičů. V úsecích, kde je v centru města zakázáno zastavení, neoprávněně zaparkovali sto tři přestupci,“ konstatoval vrchní strážník Martin Rajl. Strážník má pravomoc uložit za tyto přestupky pokutu do 2 tisíc korun. Horní hranici však využívají jen v krajních případech.

Pohoda na sídlišti

Častým místem přestupků souvisejících s parkováním bylo donedávna i sídliště. Tedy jeho starší část, kde už byla ukončena revitalizace. Šoféři parkovali jak na trávnících, tak na místech, kde by při zásahu mohli překážet hasičům, nebo také na místech pro handicapované. S postupem času se však situace lepší. To potvrdila nejen naše úterní předpolední kontrola, ale také čísla a hodnocení městské policie. „Na sídlišti si řidiči postupně zvykají,“ souhlasí strážnice Simona Lazarová.

Na její doporučení jsme se podívali ještě do ulice V Kolonii, kde jsou parkovací místa tradičně obsazená, ovšem na zákazových místech bylo tentokrát volno. Nikdo krátce před polednem neparkoval ani na žluté čáře v Dlouhé ulici, kde parkují šoféři většinou kvůli nákupu v jednom z obchodů na sousedící Boleslavské třídě. Buď tedy kontroly a následné pokuty začínají zabírat, nebo jsou skutečně někteří motoristé svědomitější. Nebo obojí.