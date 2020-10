Panelová expozice na náměstí připomíná první volby

/FOTOGALERIE/ 30 let od prvních svobodných voleb. To je výročí, které připomíná panelová expozice přímo pod otevřeným nebem na nymburském náměstí Přemyslovců. Výstavu Otazníky nad naší svobodou připravil Ústav pro studium totalitních režimů a k vidění bude až do konce října.

Z panelové expozice 30 let od prvních svobodných voleb, která se nachází na nymburském náměstí Přemyslovců. | Foto: Deník / Miroslav S. Jilemnický

Třináct známých osobností v ní promlouvá na téma svoboda. Mezi jinými prezident Václav Havel, publicista Ivan Medek nebo písničkář Karel Kryl či tehdejší ministr financí Václav Klaus. Smysl expozice vysvětlil jeden z jejich autorů Václav Tollar. „Při výročí pádu komunismu se obvykle zdůrazňuje euforie z toho, že už můžeme, co se dřív nesmělo. Ale k tomu se nechceme jednoduše přidávat. Doba před třiceti lety byla převratná i tím, že do veřejného prostoru začaly promlouvat osobnosti, které s všeobecnou euforií ne vždycky rezonovaly. Naopak, kladly důležité otázky, jaký význam má nově nabytá svoboda,“ říká Václav Tollar. OBRAZEM: Výletní loď Blanici na přívozu nahradil Mojmír Přečíst článek › Citáty na výstavních panelech pocházejí zejména z období krátce po listopadu 1989 a autoři je vybírali z dobového tisku, z článků, rozhovorů. Pátrali ale i v dosud nezveřejněných dokumentech. Na výstavě se tak objevuje i deníkový záznam nedávno zesnulého filosofa Ladislava Hejdánka z 20. listopadu 1989. Filosof si v něm klade otázku, k čemu je nám vlastně pluralita názorů, jestliže půjde o pluralitu názorů hloupých, naivních, nedovzdělaných a nedomyšlených. O svobodě přemýšlí i další spoluautor Jan Hron. „Svobodu si dnes spojujeme především s tím, na co máme právo: říkat si, co chci, cestovat, kam chci, a podobně. Pokládáme svobodu za prostor pro volnou osobní seberealizaci. A pak se divíme, jak se stírá rozdíl mezi lží a pravdou a jak lidská hloupost ztrácí jakékoli zábrany. Pokud se dál bude jenom vzývat svoboda, ztratíme kritéria, podle kterých se dá posoudit, co a proč vlastně děláme. Našli jsme výroky osobností, které jasně dokazují, že ještě před třiceti lety jsme taková kritéria měli,“ shrnuje Jan Hron. Na výstavu zve i místostarostka Stanislava Tichá. „Před několika dny jsme slavili Den české státnosti. A tak je na místě se na chvilku zastavit a zamyslet se nad tím, jak historie ovlivnila to, co dnes žijeme, a jak je důležité připomínat si její milníky a osobnosti,” uvedla místostarostka.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu