Zapojilo se osmnáct žáků a tři učitelky. „V rámci rozhovorů si děti s pěticí pamětnic povídaly o jejich vzpomínkách na dětství, válku, studium, okupační srpen 1968, ale také o životě a pracovních podmínkách v době normalizace nebo o 17. listopadu 1989. Jejich úkolem bylo nejen natočit celoživotní vyprávění, ale následně nahrávku zpracovat a zpřístupnit publiku,“ vysvětlila koordinárka projektu Kateřina Neumannová ze společnosti Post Bellum.

V rámci projektu vznikla pětice rozhlasových a video reportáží, které je možné přehrát si ZDE. Některé pamětnice vzpomínaly na dobu protektorátu a porovnávaly situaci s tehdejšími zákazy s omezeními z nedávné pandemické doby.

Historička Jana Hrabětová připomněla, že se lidé v době okupace nesměli scházet. „Ale dědečkova sestra a její rodina se stýkaly. Po půlroce, koncem srpna si přišli pro tátu, zatkli ho a odvezli. Pak si přijeli pro mámu, její sestru a celou rodinu. Do konce války tam byli zavření, do pětačtyřicátého. No a mě vychovávali dědeček s babičkou v Poděbradech,“ vzpomínala na své rané dětství Jana Hrabětová, když letos na jaře vyprávěla o svém životě školákům, kteří si o osmdesát let později kvůli covidové epidemii vyzkoušeli zákaz setkávání a další omezení opět v praxi, naštěstí s naprosto odlišným kontextem.

Také pamětnice a zároveň pedagožka Zdenka Žmudová hovořila o současné situaci: „Všude slyšíme: české děti jsou doma a z celé Evropy nejvíce postižené. Okrádá to žáky také o spoustu věcí. Takže si přeji, abychom to co nejdřív zvládli a děti se vrátily do školy. A hlavně, aby z té školy co nejvíce vytěžily pro další život.“

Letošní ročník projektu se kvůli covidové epidemii nesl ve výjimečném on-line duchu, neboť žáci absolvovali téměř celý projekt z domova. I přesto ale dokázali všechny své reportáže dotáhnout do konce.

Jedno z prvních osobních setkání si školáci z Dymokur mohli užít po uvolnění vládních opatření loni v červnu, kdy si vyzkoušeli nahrávání přímo v Domově pro seniory v Rožďalovicích. Měli tam možnost vyzpovídat pamětnici Miluši Strakovou, jejíž vzpomínky se týkaly událostí 2. světové války. „Pamatuju si ještě v němčině, když byla na obloze vidět letka bombardovacích letadel, ale z rádia se ozývalo: Über dem Reichsgebiet befinden sich kein feindlichen Kämpfer – na území Velkoněmecké říše se nenacházejí žádná nepřátelská letadla.“

Minulý rok byl pro Příběhy našich sousedů a všechny zapojené: děti, učitele, pamětníky i lektory a koordinátory zcela odlišný. Projekt se musel velmi rychle přizpůsobit novým podmínkám tak, aby pamětníci nebyli vystaveni nebezpečí a bylo možné zachovat mezigenerační setkávání dětí a seniorů.