Nemocnice v Nymburce zveřejnila výsledky plošného testování na koronavirus, kterým v posledních dnech prošli všichni zdravotníci i pacienti. Výsledkem je hned několik dobrých zpráv. Jediná pacientka s koronavirem, která byla s touto nemocí v zařízení hospitalizována, se vyléčila. Všichni zdravotníci měli testy na Covid – 19 negativní.

Jediným vstupem do nymburské nemocnice je v současné době zadní brána. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Potvrdila to jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková. „Personálu byly postupně odebírány odběry a stěry z nosohltanu v době 5 a 14 dnů od poslední expozice. V současné době máme k dispozici kompletní výsledky všech 66 zaměstnanců a ty jsou negativní. Negativní jsou i výsledky spolupacientů,“ uvedla jednatelka nemocnice.

Před časem jsme informovali o tom, že do nemocnice byli přijati starší manželé, kteří do nemocnice přišli s jinými problémy než podezřením na koronavirus. Proto byli hospitalizováni na běžných odděleních a až testy před přeložením do jiného zařízení prokázaly, že jsou infikováni virem Covid - 19. Byli proto spolu izolováni a muž později zemřel po komplikacích s jinými onemocněními.

Koronavirus nebyl hlavní příčinou jeho úmrtí. V nemocnici zůstala po jeho smrti manželka, která byla donedávna izolována od dalších pacientů. Nyní už je však na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče. „Je již vyléčená, její zdravotní stav je nadále stabilní a testy na Covid - 19 jsou také negativní,“ doplnila Nela Gvoždiaková.

Nemocnice se postupně vrací do běžného provozu. To se nedá říci o situaci před nemocnicí na Boleslavské třídě, kde začala výstavba kruhových objezdů a hlavní vchod je tak pro veřejnost nepřístupný. Jediným vstupním bodem, kam se přesunul i vstupní filtr, je tak zadní brána nemocnice, kterou aktuálně vjíždí do areálu i sanitky s pacienty.

Samotný chod nemocnice se však pomalu vrací k normálu. „Za dodržení podmínky vyčleněných lůžek pro případ výskytu pacientů s koronavirem se nemocnice postupně vrací ke standardnímu režimu a obnovuje i plánovanou operativu. Začínají fungovat některé odborné ambulance a od 16. dubna je umožněna přítomnost otce u porodu. Stále však platí zákaz návštěv v celé nemocnici,“ doplnila jednatelka.

Prioritou zůstává bezpečí zaměstnanců a hospitalizovaných pacientů, a proto do odvolání pokračuje testování všech pacientů přijímaných k hospitalizaci.