Nové osvětlení kaple vedle Hálkova divadla dokáže vytvářet magickou atmosféru

/FOTO/ Kaple svatého Jana Nepomuckého vedle Hálkova divadla v Nymburce má nové interiérové osvětlení. To dokáže kouzlit se světly podle potřeby jednotlivých akcí. Akcí v kapli by mohlo v brzké době přibývat, její prostory by měly být do budoucna jedním z kulturních center města.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zkouška různých možností nasvícení kaple svatého Jana Nepomuckého v Nymburce. | Foto: se souhlasem Petra Černohouse