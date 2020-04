Řešení by spočívalo v převedení stadionu na město. K jednání v tomto směru vyzval minulý týden v otevřeném dopisu starosta Tomáš Mach zástupce majitele a předsedu klubu HC Nymburský lev Martina Krejčíka. Ten Deníku řekl, že dalším jednáním o převodu stadionu na město se nebrání, ale podle jeho slov zatím nikdy nedostal od zástupce radnice garanci, že po převzetí sportoviště do určitého časového horizontu začne radnice se slibovanou opravou. A bez toho stadion převést na město nechce.

Dopis z radnice je podepsán starostou i oběma místostarosty. Vyzývá předsedu HC Nymburský lev k posunu v otázce řešení neutěšeného stavu zimního stadionu. „Je pro nás velice nepříjemné lidem vysvětlovat, že jsme s majitelem a provozovatelem zimního stadionu několikrát hovořili a nabídli mu možnost, že si město objekt převezme za smysluplných podmínek, provede jeho revitalizace, ale že majitel i provozovatel trvají na tom, aby město objekt pouze převzalo, provedlo jeho opravu a nadále jej ponechalo současnému provozovateli plně k dispozici pro jeho podnikatelské aktivity bez možnosti jakkoliv rozhodovat o jeho chodu,“ píše v otevřeném dopise vedení města.

Provozovateli chybí garance

Proti tomu se však majitel i provozovatel zimního stadionu ohradili. „Ani na jednom jednání se zástupci města nezazněla od pana starosty konkrétní garance, že skutečně opravy po převzetí stadionu v nějakém časovém horizontu začnou. My jsme si vědomi, že převod stadionu na město by byl nejlepší variantou a chceme v tomto smyslu jednat s radnicí dál, ovšem za garance, že město skutečně opravy v domluveném časovém horizontu uskuteční,“ řekl Martin Krejčík, předseda HC Nymburští Lvi.

Radnice v dopise odmítá investici do oprav stadionu v řádu desítek milionů, která by podle jejích slov vedla především k podpoře jednoho podnikatelského subjektu. Považuje to za „nepřijatelné a nemorální“. Proti tomu se vymezil provozovatel stadionu Tomáš Netík. „Naše společnost za celých 25 let působení neobdržela od Města Nymburk ani 1 korunu na sportovní činnost na dotacích. Město Nymburk přispívá pouze částkou 2 milionu korun ročně (na letošní rok pouze 1 milion) na nejnutnější opravy a provoz tak velkého areálu, což ovšem představuje necelých 20% celkových nákladů vynaložených na chod stadionu,“ vysvětluje Tomáš Netík. „V rámci nájemní smlouvy zajišťujeme zdarma činnost všech mládežnických mužstev ledního hokeje, poskytujeme 50% slevu ceny ledu krasobruslařskému oddílu a všem nymburským školám a školkám v rámci výuky poskytujeme ledovou plochu zdarma,“ vyjmenoval Tomáš Netík. Podle jeho názoru by finanční podpora provozu zimního stadionu ze strany radnice byla morální a v souladu se zájmem veřejnosti. A to i za situace, kdy stadion městu ještě nepatří.